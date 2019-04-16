Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,30
|-3,33
|Özderici GMYO
|0,83
|0,84
|-1,19
|Ege Endüstri
|453,30
|457,80
|-0,98
|Verusa Holding
|20,36
|20,50
|-0,68
|Ülker Bisküvi
|18,92
|19,00
|-0,42
|Şok Marketler
|9,20
|9,22
|-0,22
Kaynak: AA