Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33
Özderici GMYO 0,83 0,84 -1,19
Ege Endüstri 453,30 457,80 -0,98
Verusa Holding 20,36 20,50 -0,68
Ülker Bisküvi 18,92 19,00 -0,42
Şok Marketler 9,20 9,22 -0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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