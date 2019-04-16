Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33 Özderici GMYO 0,83 0,84 -1,19 Ege Endüstri 453,30 457,80 -0,98 Verusa Holding 20,36 20,50 -0,68 Ülker Bisküvi 18,92 19,00 -0,42 Şok Marketler 9,20 9,22 -0,22

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)