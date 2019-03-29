Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|22,22
|22,98
|-3,31
|Mavi Giyim
|36,48
|37,36
|-2,36
|Tüpraş
|123,80
|125,50
|-1,35
|Enerjisa Enerji
|5,16
|5,21
|-0,96
|Çelebi
|68,00
|68,65
|-0,95
|Şok Marketler
|8,77
|8,84
|-0,79
|Ereğli Demir Çelik
|9,09
|9,16
|-0,76
|Gübre Fabrik.
|2,67
|2,69
|-0,74
|Koza Altın
|41,44
|41,74
|-0,72
|Kerevitaş Gıda
|1,44
|1,45
|-0,69
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,54
|-0,65
|Polisan Holding
|3,17
|3,19
|-0,63
|Soda Sanayii
|7,57
|7,61
|-0,53
|Kartonsan
|343,30
|345,00
|-0,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,34
|10,39
|-0,48
|Migros Ticaret
|13,48
|13,54
|-0,44
|Türk Traktör
|30,72
|30,80
|-0,26
|Göltaş Çimento
|10,04
|10,05
|-0,10
Kaynak: AA