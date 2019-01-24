Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,81
|-2,47
|İttifak Holding
|3,26
|3,34
|-2,40
|Anadolu Efes
|20,94
|21,44
|-2,33
|İş GMYO
|1,02
|1,03
|-0,97
|Albaraka Türk
|1,32
|1,33
|-0,75
|Galatasaray Sportif
|1,37
|1,38
|-0,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|1,70
|-0,59
|Bim Mağazalar
|92,15
|92,50
|-0,38
|Gersan Elektrik
|3,44
|3,45
|-0,29
|Halkbank
|8,13
|8,15
|-0,25
|Ereğli Demir Çelik
|8,37
|8,39
|-0,24
|Soda Sanayii
|7,21
|7,22
|-0,14
|Fenerbahçe Futbol
|7,33
|7,34
|-0,14
Kaynak: AA