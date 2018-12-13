Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden 16 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,87 11,25 -3,38 Çemaş Döküm 1,15 1,18 -2,54 Coca Cola İçecek 30,34 30,80 -1,49 Anadolu Efes 20,10 20,40 -1,47 Anel Elektrik 1,57 1,59 -1,26 Hürriyet Gzt. 0,94 0,95 -1,05 Ege Endüstri 365,40 369,00 -0,98 Yataş 4,15 4,19 -0,95 Karsan Otomotiv 1,27 1,28 -0,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,32 1,33 -0,75 Gentaş 1,94 1,95 -0,51 Ülker Bisküvi 15,73 15,81 -0,51 Gübre Fabrik. 2,89 2,90 -0,34 Global Yat. Holding 2,96 2,97 -0,34 Aksa 7,63 7,64 -0,13 Hektaş 9,35 9,36 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)