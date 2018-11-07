Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|3,20
|3,80
|-15,79
|MLP Sağlık
|13,04
|13,91
|-6,25
|Tekfen Holding
|22,88
|23,38
|-2,14
|Coca Cola İçecek
|30,00
|30,44
|-1,45
|Koç Holding
|15,48
|15,65
|-1,09
|Arçelik
|16,40
|16,58
|-1,09
|Enerjisa Enerji
|5,00
|5,05
|-0,99
|Net Holding
|2,10
|2,12
|-0,94
|Galatasaray Sportif
|1,25
|1,26
|-0,79
|Borusan Mannesmann
|8,83
|8,89
|-0,67
|Ereğli Demir Çelik
|9,26
|9,31
|-0,54
|Anadolu Efes
|19,90
|20,00
|-0,50
|Alarko GMYO
|55,10
|55,20
|-0,18
|Turkcell
|11,96
|11,97
|-0,08
|Türk Traktör
|36,58
|36,60
|-0,05