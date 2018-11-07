Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,20 3,80 -15,79 MLP Sağlık 13,04 13,91 -6,25 Tekfen Holding 22,88 23,38 -2,14 Coca Cola İçecek 30,00 30,44 -1,45 Koç Holding 15,48 15,65 -1,09 Arçelik 16,40 16,58 -1,09 Enerjisa Enerji 5,00 5,05 -0,99 Net Holding 2,10 2,12 -0,94 Galatasaray Sportif 1,25 1,26 -0,79 Borusan Mannesmann 8,83 8,89 -0,67 Ereğli Demir Çelik 9,26 9,31 -0,54 Anadolu Efes 19,90 20,00 -0,50 Alarko GMYO 55,10 55,20 -0,18 Turkcell 11,96 11,97 -0,08 Türk Traktör 36,58 36,60 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)