Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,52 14,66 -0,95
Metro Holding 1,09 1,10 -0,91
Albaraka Türk 1,30 1,31 -0,76
Global Yat. Holding 3,16 3,18 -0,63
Bera Holding 1,84 1,85 -0,54
Net Holding 1,95 1,96 -0,51
Alarko Holding 4,84 4,86 -0,41
Ege Endüstri 318,50 319,80 -0,41
Mavi Giyim 32,38 32,50 -0,37
Ford Otosan 58,50 58,70 -0,34
Şok Marketler 8,23 8,25 -0,24
Bim Mağazalar 70,00 70,10 -0,14
Ülker Bisküvi 17,59 17,61 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et