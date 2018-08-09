Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|14,52
|14,66
|-0,95
|Metro Holding
|1,09
|1,10
|-0,91
|Albaraka Türk
|1,30
|1,31
|-0,76
|Global Yat. Holding
|3,16
|3,18
|-0,63
|Bera Holding
|1,84
|1,85
|-0,54
|Net Holding
|1,95
|1,96
|-0,51
|Alarko Holding
|4,84
|4,86
|-0,41
|Ege Endüstri
|318,50
|319,80
|-0,41
|Mavi Giyim
|32,38
|32,50
|-0,37
|Ford Otosan
|58,50
|58,70
|-0,34
|Şok Marketler
|8,23
|8,25
|-0,24
|Bim Mağazalar
|70,00
|70,10
|-0,14
|Ülker Bisküvi
|17,59
|17,61
|-0,11