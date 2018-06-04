Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,25 2,75 -18,18 Yataş 22,96 23,56 -2,55 Bim Mağazalar 67,55 68,40 -1,24 Şok Marketler 10,30 10,36 -0,58 Otokar 75,35 75,75 -0,53 Trakya Cam 3,90 3,92 -0,51 Ford Otosan 65,70 66,00 -0,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,22 5,24 -0,38 Borusan Mannesmann 9,21 9,24 -0,32 Enerjisa Enerji 6,53 6,55 -0,31 Ereğli Demir Çelik 11,26 11,29 -0,27 Tofaş Oto. Fab. 24,54 24,60 -0,24 TAV Havalimanları 22,26 22,28 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)