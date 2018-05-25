Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,61
|5,80
|-3,28
|Metro Holding
|1,04
|1,07
|-2,80
|Turkcell
|12,76
|12,98
|-1,69
|Vestel
|8,50
|8,59
|-1,05
|Banvit
|11,93
|12,05
|-1,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,11
|3,14
|-0,96
|Enerjisa Enerji
|6,41
|6,46
|-0,77
|Tat Gıda
|3,88
|3,91
|-0,77
|Mavi Giyim
|46,10
|46,40
|-0,65
|Pegasus
|23,72
|23,86
|-0,59
|Tofaş Oto. Fab.
|23,86
|24,00
|-0,58
|Kipa Ticaret
|1,85
|1,86
|-0,54
|Ford Otosan
|62,85
|63,15
|-0,48
|Eczacıbaşı İlaç
|3,57
|3,58
|-0,28
|MLP Sağlık
|16,26
|16,30
|-0,25
|Sasa Polyester
|9,05
|9,07
|-0,22
|Migros Ticaret
|18,86
|18,90
|-0,21