Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,29 2,44 -6,15 Yataş 26,88 27,50 -2,25 Datagate Bilgisayar 6,38 6,48 -1,54 Gözde Girişim 3,80 3,85 -1,30 Çemaş Döküm 1,52 1,54 -1,30 Tüpraş 103,80 105,00 -1,14 Bim Mağazalar 68,85 69,35 -0,72 Global Yat. Holding 3,86 3,88 -0,52 Anel Elektrik 2,58 2,59 -0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)