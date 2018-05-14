Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,29
|2,44
|-6,15
|Yataş
|26,88
|27,50
|-2,25
|Datagate Bilgisayar
|6,38
|6,48
|-1,54
|Gözde Girişim
|3,80
|3,85
|-1,30
|Çemaş Döküm
|1,52
|1,54
|-1,30
|Tüpraş
|103,80
|105,00
|-1,14
|Bim Mağazalar
|68,85
|69,35
|-0,72
|Global Yat. Holding
|3,86
|3,88
|-0,52
|Anel Elektrik
|2,58
|2,59
|-0,39