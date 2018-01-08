Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 6,47 6,56 -1,37
Ülker Bisküvi 22,32 22,60 -1,24
Yataş 27,70 27,92 -0,79
Tekfen Holding 16,54 16,67 -0,78
Beşiktaş Futbol Yat. 4,29 4,32 -0,69
Arçelik 21,66 21,80 -0,64
Zorlu Enerji 1,66 1,67 -0,60
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 57,00 57,30 -0,52
Karsan Otomotiv 1,91 1,92 -0,52
Erbosan 91,10 91,50 -0,44
Ford Otosan 59,95 60,10 -0,25
Ege Endüstri 344,20 345,00 -0,23
Ereğli Demir Celik 10,09 10,11 -0,20
Bim Mağazalar 76,55 76,65 -0,13
T. Halk Bankası 10,56 10,57 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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