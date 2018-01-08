Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|6,47
|6,56
|-1,37
|Ülker Bisküvi
|22,32
|22,60
|-1,24
|Yataş
|27,70
|27,92
|-0,79
|Tekfen Holding
|16,54
|16,67
|-0,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,29
|4,32
|-0,69
|Arçelik
|21,66
|21,80
|-0,64
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,67
|-0,60
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|57,00
|57,30
|-0,52
|Karsan Otomotiv
|1,91
|1,92
|-0,52
|Erbosan
|91,10
|91,50
|-0,44
|Ford Otosan
|59,95
|60,10
|-0,25
|Ege Endüstri
|344,20
|345,00
|-0,23
|Ereğli Demir Celik
|10,09
|10,11
|-0,20
|Bim Mağazalar
|76,55
|76,65
|-0,13
|T. Halk Bankası
|10,56
|10,57
|-0,09