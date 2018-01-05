Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 21,88 22,26 -1,71
Odaş Elektrik 6,67 6,69 -0,30
Kardemir (D) 3,38 3,39 -0,29
Yataş 27,96 28,00 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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