Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|21,88
|22,26
|-1,71
|Odaş Elektrik
|6,67
|6,69
|-0,30
|Kardemir (D)
|3,38
|3,39
|-0,29
|Yataş
|27,96
|28,00
|-0,14