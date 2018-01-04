Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|336,30
|340,00
|-1,09
|Banvit
|22,66
|22,90
|-1,05
|Turkcell
|14,95
|15,10
|-0,99
|Tofaş Oto. Fab.
|33,08
|33,38
|-0,90
|T.S.K.B.
|1,45
|1,46
|-0,68
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|57,70
|58,00
|-0,52
|Ford Otosan
|60,40
|60,65
|-0,41
|Bim Mağazalar
|76,90
|77,20
|-0,39
|Vestel
|8,88
|8,89
|-0,11
|Koç Holding
|18,66
|18,68
|-0,11