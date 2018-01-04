Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 336,30 340,00 -1,09 Banvit 22,66 22,90 -1,05 Turkcell 14,95 15,10 -0,99 Tofaş Oto. Fab. 33,08 33,38 -0,90 T.S.K.B. 1,45 1,46 -0,68 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 57,70 58,00 -0,52 Ford Otosan 60,40 60,65 -0,41 Bim Mağazalar 76,90 77,20 -0,39 Vestel 8,88 8,89 -0,11 Koç Holding 18,66 18,68 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)