Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 40,08 40,68 -1,47 Sinpaş GMYO 0,76 0,77 -1,30 Aselsan 32,54 32,94 -1,21 Ak Enerji 0,93 0,94 -1,06 Bim Mağazalar 78,95 79,75 -1,00 Bera Holding 6,20 6,26 -0,96 Ford Otosan 62,45 62,95 -0,79 Koza Madencilik 6,45 6,50 -0,77 Tekfen Holding 16,85 16,96 -0,65 Turkcell 15,49 15,58 -0,58 Migros Ticaret 27,74 27,86 -0,43 Türk Traktör 75,90 76,20 -0,39 Gözde Girişim 5,58 5,60 -0,36 Emlak Konut GMYO 2,84 2,85 -0,35 Aygaz 15,99 16,04 -0,31 Anel Elektrik 3,72 3,73 -0,27 Çemtaş 4,15 4,16 -0,24 Koç Holding 19,20 19,24 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)