Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trabzonspor Sportif
|2,26
|2,34
|-3,42
|Pegasus
|31,56
|32,20
|-1,99
|Anadolu Efes
|24,10
|24,50
|-1,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,07
|4,13
|-1,45
|Fenerbahçe Futbol
|34,30
|34,80
|-1,44
|Çelebi
|36,72
|37,14
|-1,13
|Galatasaray Sportif
|6,37
|6,43
|-0,93
|Türk Hava Yolları
|15,04
|15,15
|-0,73
|Ford Otosan
|59,00
|59,30
|-0,51
|Turkcell
|14,96
|15,01
|-0,33
|Yataş
|27,96
|27,98
|-0,07