Günün İlk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trabzonspor Sportif 2,26 2,34 -3,42 Pegasus 31,56 32,20 -1,99 Anadolu Efes 24,10 24,50 -1,63 Beşiktaş Futbol Yat. 4,07 4,13 -1,45 Fenerbahçe Futbol 34,30 34,80 -1,44 Çelebi 36,72 37,14 -1,13 Galatasaray Sportif 6,37 6,43 -0,93 Türk Hava Yolları 15,04 15,15 -0,73 Ford Otosan 59,00 59,30 -0,51 Turkcell 14,96 15,01 -0,33 Yataş 27,96 27,98 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)