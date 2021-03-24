Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:01
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|15,51
|14,10
|10,00
|Albaraka Türk
|1,79
|1,66
|7,83
|SASA Polyester
|46,98
|43,64
|7,65
|Bagfaş
|22,86
|21,38
|6,92
|Vestel
|34,00
|31,90
|6,58
|Konya Çimento
|1.135,20
|1.065,10
|6,58
|Alarko GMYO
|26,82
|25,20
|6,43
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,89
|14,95
|6,29
|Bera Holding
|21,78
|20,50
|6,24
|Kartonsan
|70,10
|66,20
|5,89
|Tat Gıda
|9,32
|8,83
|5,55
|Vakıflar Bankası
|3,64
|3,45
|5,51
|Net Holding
|5,28
|5,01
|5,39
|Türk Traktör
|227,20
|215,80
|5,28
|Pınar Süt
|21,02
|20,00
|5,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,00
|5,00
|Halk GMYO
|3,19
|3,04
|4,93
|Kerevitaş Gıda
|5,53
|5,27
|4,93
|Netaş Telekomünikasyon
|28,50
|27,26
|4,55
|Özak GMYO
|5,08
|4,86
|4,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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