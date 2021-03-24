Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:01
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aygaz15,5114,1010,00
Albaraka Türk1,791,667,83
SASA Polyester46,9843,647,65
Bagfaş22,8621,386,92
Vestel34,0031,906,58
Konya Çimento1.135,201.065,106,58
Alarko GMYO26,8225,206,43
İş Yatırım Menkul Değerler15,8914,956,29
Bera Holding21,7820,506,24
Kartonsan70,1066,205,89
Tat Gıda9,328,835,55
Vakıflar Bankası3,643,455,51
Net Holding5,285,015,39
Türk Traktör227,20215,805,28
Pınar Süt21,0220,005,10
İhlas Gayrimenkul1,051,005,00
Halk GMYO3,193,044,93
Kerevitaş Gıda5,535,274,93
Netaş Telekomünikasyon28,5027,264,55
Özak GMYO5,084,864,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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