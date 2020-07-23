Günün iğrenç haberi! Köpeğe tecavüz ederek ölümüne sebep oldu Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek öldüren Volkan Uzun gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyada gündem olan olay, Twitter'da başlatılan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.

Ankara'da Volkan Uzun isimli şahıs bakması için kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek ölümüne sebep oldu. Köpeğe tecavüz etmekle suçlanan şahıs, olayın duyulmasının ardından Twitter'da gündem olurken gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sahibinin cenaze nedeniyle emanet ettiği köpeğe tecavüz ederek ölmesine neden olan Volkan Uzun gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Uzun'un köpeğin ölümüne sebep olması ve serbest bırakılması sosyal medyada yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter'da başlatılan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.

İşte Twitter'da gösterilen tepkiler:



