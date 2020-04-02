Günün Hikayeleri: Gana Gueye ve Layvin Kurzawa Dünya genelinde etkisini gösteren salgın önlemleri kapsamında tüm Avrupa Ligler'inde olduğu gibi Ligue 1'de de ertelenme kararının verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen PSG'li oyuncuların evde geçirdikleri zamanı gösterdikleri videoları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Dünya genelinde etkisini gösteren salgın önlemleri kapsamında tüm Avrupa Ligler'inde olduğu gibi Ligue 1'de de ertelenme kararının verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen PSG'li oyuncuların evde geçirdikleri zamanı gösterdikleri videoları Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout