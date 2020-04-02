Günün Hikayeleri: Gana Gueye ve Layvin Kurzawa
Dünya genelinde etkisini gösteren salgın önlemleri kapsamında tüm Avrupa Ligler'inde olduğu gibi Ligue 1'de de ertelenme kararının verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen PSG'li oyuncuların evde geçirdikleri zamanı gösterdikleri videoları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Dünya genelinde etkisini gösteren salgın önlemleri kapsamında tüm Avrupa Ligler'inde olduğu gibi Ligue 1'de de ertelenme kararının verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen PSG'li oyuncuların evde geçirdikleri zamanı gösterdikleri videoları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
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Kaynak: Dugout