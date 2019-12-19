Günün haberlerini Telegram üzerinden nasıl takip edebilirsiniz?
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Günün haberlerini Telegram üzerinden nasıl takip edebilirsiniz?

Euronews Türkçe artık Telegram'da. Türkiye ve dünya gündeminden seçtiğimiz haberleri her gün cep telefonunuza mesaj olarak alabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir.

19.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:00
Günün haberlerini Telegram üzerinden nasıl takip edebilirsiniz?

Türkçe artık Telegram'da. ve dünya gündeminden seçtiğimiz haberleri her gün cep telefonunuza mesaj olarak alabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir.


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Kaynak: Euronews.com

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