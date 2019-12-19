Günün haberlerini Telegram üzerinden nasıl takip edebilirsiniz?

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19.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:00
Euronews Türkçe artık Telegram'da. Türkiye ve dünya gündeminden seçtiğimiz haberleri her gün cep telefonunuza mesaj olarak alabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir.
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Kaynak: Euronews.com