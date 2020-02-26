Günün en acı karesi
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Günün en acı karesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

26.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:29
Günün en acı karesi

'nın ilçesinde 2 aylık bebek hayatını kaybetti.


Olay Mahallesi 1. Tüccar Abdurrahman Sokakta meydana geldi. Acuri ailesinin 2 aylık bebekleri, iddiaya göre, Diyana tarafından emzirildikten sonra beşiğine konuldu. Sabah çocuğunu kontrol eden anne, bebeğin morardığını ve nefes almadığını gördü. Annenin çığlıkları üzerine evde bulunan aile fertleri tarafından bebek özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorlar minik bebeği hayata döndürmek için uzun uğraşlar verdi. Ancak bütün müdahalelere rağmen 2 aylık Ahmed Halo Acuri hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan anne Diyana ve baba Hasan Acuri yıkıldı. Savcının incelemesinin ardından bebeğin cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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