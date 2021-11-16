Günün ekonomi haberleri! 16 Kasım Salı ekonomi gündeminde neler olacak?

16 Kasım Salı ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 16 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

16 KASIM SALI GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu tanıtımına katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TOBB Türkiye Madencilik Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin "Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu"nun tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin (temmuz-eylül dönemi) iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

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