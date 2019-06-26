“Günümüzde satış politikaları ve şekilleri değişiyor”
İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (İMSİAD) sektörde değişen satış tekniklerini üyelerine anlatmak üzere Waypoint Akılcı Satış Çözümleri kurucusu Hasan Özkapıcı'nın konuk konuşmacı olduğu bir seminer düzenledi.
İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (İMSİAD) sektörde değişen satış tekniklerini üyelerine anlatmak üzere Waypoint Akılcı Satış Çözümleri kurucusu Hasan Özkapıcı'nın konuk konuşmacı olduğu bir seminer düzenledi.
Kaynak: Dunya.com
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