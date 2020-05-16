Günümüzde insanların en büyük problemi 'kaygı bozukluğu'
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Günümüzde insanların en büyük problemi 'kaygı bozukluğu'

Acıbadem Eskişehir Hastanesinde Uzman Psikolog Çağrı Kuşçu, birçok kişinin en büyük psikolojik problemlerinden olan kaygı bozukluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Günümüzde insanların en büyük problemi 'kaygı bozukluğu'
16.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:06

Acıbadem Eskişehir Hastanesinde Uzman Psikolog Çağrı Kuşçu, birçok kişinin en büyük psikolojik problemlerinden olan kaygı bozukluğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaygı bozukluğu diğer adıyla anksiyete günümüzde insanların en büyük psikolojik problemlerinin başında geliyor. Endişe, sıkıntı, korku ve gerginliğin kontrol edilememesi sonucu oluşan kaygı bozukluğu yani anksiyete, birçok kişi tarafından ilaçlarla giderilmeye çalışırken konuyla ilgili konuşan Acıbadem Eskişehir Hastanesinde Uzman Psikolog Çağrı Kuşçu, İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Kaygının olması gereken bir durum olduğunu belirten Kuşçu, altta yatan problemi anlamanın önemli olduğunu dile getirdi.

"Kişinin günlük rutinini bozması gerekir"

Kaygı bozukluğunun olup olmadığını anlamak için kişinin günlük rutinini bozması gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Çağrı Kuşçu, hastalığın etkilerine de değindi. Kuşçu yaptığı açıklamada, "Bir insanın kaygı bozukluğunun olduğunu anlaması için öncelikle günlük rutinini bozması gerekir. Herhangi bir olay yokken o olayı zihninde kurgulayıp endişe duyması, kaygı duyması, o olayı yaşıyormuş gibi hissetmesi, neticesinde bedensel belirtiler hissetmesi gerekir. Kalp atışlarının aşırı derecede hızlanması, aşırı derece terleme, el ve ayakların aşırı soğuk olması, mide problemi, baş ağrısı, kusma, ishal gibi kaslarda problem yaşaması, idrarı tutamama gibi birçok etkisi vardır. Bu etkilerin kaygı bozukluğu yaşayan insanlarda görüldüğünü söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Kaygı aslında olması gereken bir durum"

Kaygının insanın içgüdüsel olarak geliştirdiği bir şey olduğunu ve bunun doğal olduğunu belirten Uzman Psikolog Kuşçu, "Kaygı aslında olması gereken bir durumdur. Buraya eli silahlı biri gelse, hepimiz endişelenir ve korkarız. ya o kişiyle savaş, ya da kaç diye düşünürüz. ya o etkisinde kaçmaya çalışırız, alt etmeye çalışabiliriz ya da kaçabiliriz. Ama kaygı olmasa hepimiz önemli eşyalarımızı alabiliriz. Şu an endişelenmeyin, sizin elinizden telefonunuzu, değerli eşyalarınızı alabilirim ama kaygı buna 'dur' diyor. Savaş veya kaç. Şu an modern yaşamdayız. İlkel yaşamda şöyle bir durum vardı. Bir aslan ya da kaplan gördüğümüzde bilmiyorduk. ya da tavşan gördüğümüzde tehdit olarak algılıyorduk. Ama tavşan ile iletişime geçtiğimizde onun bize zarar vermediğini anlayıp endişelenmiyoruz. Ama aslan, kaplan gördüğümüzde vücut ya savaş ya kaç diyor. Modern yaşamda bunun yapamıyoruz. Mesela patronunuz ile tartıştınız. Ona bir şey söyleyemeyiz, onun alt kesiminde biz varı, eğer bir şey dersek işten atılabiliriz. Örneğin eve geliyoruz yemek hazır olmadığı için eşimiz ile tartışabiliyoruz. Eşimiz istemsizce çocuğu ile tartışıyor. O da evdeki küçük kardeşine ya da evdeki eşyalara zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

"Altta yatan problemi anlamak gerekiyor"

Son olarak kaygı bozukluğundan kurtulmak için altta yatan problemi anlamanın önemine değinen Uzman Psikolog Kuşçu, şu şekilde açıklamalarına son verdi:

"Bundan kurtulmak için düşünce yapımız çok önemli. Altta yatan neden ne? Bunu belirlememiz gerekiyor. Mesela başarısızlık korkusu var. 'Bu dersi başaramazsam dersten kalırım, dersten kalırsam babamla tartışırım, bu da beni daha kötü etkiler. Onunla çatışmak zorunda kalırım, üniversite sınavını kazanamam ve onlarla yaşamak zorunda kalırım.' Altta yatan problemi anlamak gerekiyor endişe ve kaygıda." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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