Günümüzde Dijitalleşmeyi Covid-19 Yönetiyor
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Günümüzde Dijitalleşmeyi Covid-19 Yönetiyor

Günümüzde Dijitalleşmeyi Covid-19 Yönetiyor
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Flokser Kimya& Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, Covid-19'un dijitalleşmeye etkilerini aktardı.

Flokser Kimya& Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, Covid-19'un dijitalleşmeye etkilerini aktardı. İşletmelerdeki dijitalleşme süreçlerine artık CEO'nun karar vermediğini, dijitalleşmeyi Covid'in yürüttüğünü söyledi. Belki on yıllar sürecek dijital dönüşümün Covid sayesinde birkaç ay içerisinde yaşandığını dile getirdi.

Pandemi ile yeni bir çağ başladığını, ayakta kalacakların bu değişime ayak uydurabilecek kişiler olacağını vurguladı. Yapılan araştırmalara göre çocukların %65'inin keşfedilmeyen işlerde çalışacağını söyledi. 20 sene sonra şu an yapılan işlerden emekli olunamayacağını, yapılan işin ortadan kalkacağını veya başkalaşım geçireceğini ifade etti. Bu değişim ve dönüşümü hızlandıran faktörün günümüzde Covid-19 olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Wise.tv

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