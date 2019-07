Günümüz Oyunlarına Taş Çıkaran Detaylarıyla: Far Cry 2

Far Cry 2, zamanının çok ötesinde bir oyundu zira CryTek oyunun haklarını Ubisoft'a devredip Crysis'i geliştirmeye başladığı zaman, Ubisoft da Crysis'in grafikleriyle yarışabilmek için Far Cry 2'ye özel mesai harcamıştı. Oyunun animasyonları ve grafikleri günümüz için fazla tatmin edici olmayabilir ancak o zamanlar için Far Cry 2 bir kıstastı.

Far Cry 2, birinci oyundaki tropikal ada havasını Afrika'nın kuru çöllerine taşımıştı. Oyundaki amacımız, bir paralı asker olarak bölgede savaşta olan iki taraftan birinin yanında durup verilen görevleri yerine getirmek. İstersek devlet adına istersek direnişçiler adına veya istersek kaçakçılar adına savaşabiliyorsunuz.

Ancak oyunun hikâyesi, Far Cry 2'yi cazip kılan kısmı değil. Oyundaki mekanikler, günümüzdeki birçok oyuna taş çıkarır durumda. Örnek olarak silahların eskimesini verebiliriz. Oyunda bir silahı elde ettiğiniz ve belirli bir süre kullandığınız zaman, silah gitgide paslanıyor, teklemeye başlıyor ve en sonunda elinizde patlıyor. Bir başka örnek ise yaralandığınızda can barınızı doldurmak için karakterin yaptığı animasyonlar. Bu özellik, yıllardır tüm Far Cry oyunlarında bulunuyor ancak en gerçekçisi Far Cry 2'de diyebiliriz.

Bugün dikkat çekeceğimiz mekanik ise ateş mekaniği. Bulunduğunuz bölgede eğer yanıcı materyal fazla ise (çimen, ağaç, saman vb.), en ufak bir ateş yaktığınız zaman bu kocaman bir orman yangınına dönüşebiliyor. Bu da size hem gerçekçi bir oyun deneyimi hem de taktiksel bir avantaj sağlıyor. Taktiksel avantajdan kasıt, ormanda düşmanlarla çatıştığınız sırada eğer bir roket atar, molotof kokteyli veya alev silahı kullanırsanız, çevre yanmaya başlıyor ve ateş yayıldıkça düşmanlarınız da bu cehennemin içinde kalıyor.

Far Cry 2'den sonra gelen Far Cry oyunlarında maalesef bu kadar detay olmadı, en azından bahsettiğimiz hususlarda. Bu yüzden bu içeriğimizde Far Cry 2'yi saygıyla anıyor, geliştiricilerine aynı politikayı takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz : )