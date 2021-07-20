Günübirlik turizmin yeni adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri
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Günübirlik turizmin yeni adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri

Günübirlik turizmin yeni adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aliağa Belediyesinin Güzelhisar Mahallesinde projelendirdiği ve açıldığı ilk günden itibaren bölge halkından büyük ilgi gören Güzelhisar Sosyal Tesisleri, bayramın 2-3 ve 4. günlerinde misafirlerine hizmet verecek.

Aliağa Belediyesinin Güzelhisar Mahallesinde projelendirdiği ve açıldığı ilk günden itibaren bölge halkından büyük ilgi gören Güzelhisar Sosyal Tesisleri, bayramın 2-3 ve 4. günlerinde misafirlerine hizmet verecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kırsal kalkınma ve turizm vizyonu çerçevesinde, tarihi Güzelhisar Mahallesinin tanıtımı, mahallenin bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi ve bölgeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması amacıyla projelendirilen Güzelhisar Sosyal Tesisleri, tertemiz bir havada keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Güzelhisar Mahallesinde manzaraya hakim bir noktada 4 bin 860 metrekare alan üzerine kurulu sosyal tesis, mahallenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen taş bina restoran, doğa manzaralı ahşap yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun grupları, peyzaj düzenlemesi ve yeşille iç içe tertemiz havasıyla, doğa, tarih ve misafirlerine hizmet veriyor.

Günübirlik turizmin yeni adresi

Güzelhisar Sosyal Tesisleri içerisinde 410 metrekarelik ahşap seyir terası, 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoran, köy yöresel ürün satış stantları, Güzelhisar'ın yöresel lezzetlerinden olan gözleme ve tandırın servis edileceği açık hava pişirme alanları bulunuyor. Manzaraya hakim noktalarda yaz-kış kullanıma uygun 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği 180 metrekare açık hava çocuk aktivite alanı, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek açılır-kapanır localar, mescit ve otopark alanları yer alıyor. - İZMİR

Günübirlik turizmin yeni adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri
Günübirlik turizmin yeni adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri
Günübirlik turizmin yeni adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri
Günübirlik turizmin yeni adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri
Günübirlik turizmin yeni adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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