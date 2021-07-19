Günübirlik Turizmin Yeni Adresi: Güzelhisar Sosyal Tesisleri

Güzelhisar Sosyal Tesisleri Bayramın 2-3 ve 4. Günlerinde Hizmet VerecekAliağa Belediyesi'nin Güzelhisar Mahallesi'nde projelendirdiği ve açıldığı ilk günden itibaren bölge halkından büyük ilgi gören Güzelhisar Sosyal Tesisleri, bayramın 2 - 3 ve 4. günlerinde misafirlerine hizmet verecek.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri Bayramın 2-3 ve 4. Günlerinde Hizmet Verecek

Aliağa Belediyesi'nin Güzelhisar Mahallesi'nde projelendirdiği ve açıldığı ilk günden itibaren bölge halkından büyük ilgi gören Güzelhisar Sosyal Tesisleri, bayramın 2 - 3 ve 4. günlerinde misafirlerine hizmet verecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kırsal kalkınma ve turizm vizyonu çerçevesinde, tarihi Güzelhisar Mahallesi'nin tanıtımı, mahallenin bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi ve bölgeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması amacıyla projelendirilen Güzelhisar Sosyal Tesisleri, tertemiz bir havada keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

DOĞAYLA İÇ İÇE, TERTEMİZ HAVASIYLA MİSAFİRLERİNE HİZMET VERİYOR

Güzelhisar Mahallesi'nde manzaraya hakim bir noktada 4 bin 860 metrekare alan üzerine kurulu sosyal tesis; Mahallenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen taş bina restoran, doğa manzaralı ahşap yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun grupları, peyzaj düzenlemesi ve yeşille iç içe tertemiz havasıyla, doğa, tarih ve misafirlerine hizmet veriyor.

GÜNÜBİRLİK TURİZMİN YENİ ADRESİ

Güzelhisar Sosyal Tesisleri içerisinde 410 metrekarelik ahşap seyir terası, 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoran, köy yöresel ürün satış stantları, Güzelhisar'ın yöresel lezzetlerinden olan gözleme ve tandırın servis edileceği açık hava pişirme alanları bulunuyor. Manzaraya hakim noktalarda yaz-kış kullanıma uygun 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği 180 metrekare açık hava çocuk aktivite alanı, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek açılır-kapanır localar, mescit ve otopark alanları yer alıyor.

Kaynak: Habermetre