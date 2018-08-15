Günübirlik Tatilcilerin Alternatif Rotası: Samsun

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Karadeniz'in en büyük illerinden Samsun, mavi bayraklı sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle tatilcilere çok sayıda alternatif sunuyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti geçen yıl 62 bin 621'i yabancı 470 bin 521 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Samsun'un, Karadeniz'in nüfus ve altyapı bakımından en büyük şehri olduğuna işaret eden İpekdal, Amasya, Çorum, Sinop, Trabzon, Ordu, Tokat gibi komşu illerden kente günübirlik ziyaretçilerin ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Kumsalları, mavi bayraklı plajları ve konaklama tesisleriyle bölgede önemli bir güzergahta konumlanan Samsun'un, Türkiye'nin kesintisiz en uzun sahiline de sahip olduğunun altını çizen İpekdal, kentin deniz temizliği açısından da öne çıktığını anlattı.

İpekdal, "Samsun, bölgemizdeki insanların rahatlıkla günlük olarak gidip gelebilecekleri, isterlerse konaklayabilecekleri turizm imkanı sunmaktadır. Maliyet açısından da vatandaşlarımıza uzak bölgelere gitmektense daha hesaplı bir tercih imkanı sunmaktadır." dedi.

Samsun'un Cumhuriyet tarihi açısından da önem arz ettiğini vurgulayan İpekdal, şöyle devam etti:

"Kış turizminde Akdağ Kayak Tesisleri önemli bir tercih oluşturuyor. Bunun dışında Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu önemli bir turizm alanı. Vezirköprü ilçemiz, bozulmamış dokusuyla önemli bir destinasyon. Şehir merkezindeki tarihi yapıları, teleferik imkanı, tümülüs tepesindeki kral mezarları gibi görülebilecek birçok alana sahip olan Samsun, inanç turizmi açısından da önemli bir merkez. Çarşamba ilçemizde Çivisiz Cami olarak meşhur olan Göğceli Camisi yaklaşık 800 yıldır ahşap direklerin üzerinde ayakta. Samsun, inanç, doğa, sağlık, spor, yaz ve kış turizmi açısından önemli imkanları bünyesinde barındıran bir şehir."

İpekdal, Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin özeti olduğunu dile getirerek, "Yiyecek olarak nokul, döner, simit, çay ve pidenin ön plana çıktığını Samsun, geçilecek değil görülecek bir şehir. Samsun ulaştırma bakımından da önemli imkanlara sahip. Tatilcilerimizin bilinen, ezberlenmiş tatil mekanlarına gitmek yerine şehrimizi ziyaret ettiklerinde daha memnun kalacaklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Yaz döneminde nüfusumuzun yarısına yakın oranda günübirlikçi alıyoruz"

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş da Samsun'un ziyaretçilere uygun fiyata tatil yapma imkanı sağladığını söyledi.

Ziyaretçilerin herhangi bir ücret ödemeden sahilleri kullanabildiğine işaret eden Toktaş, "Plaja girip para vermiyorlar. Bu imkanları belediyemiz sağlıyor. Duş ve kabin gibi ihtiyaçlar ücretsiz şekilde belediye tarafından karşılanıyor. Örneğin 4 kişilik bir aile buraya geldiği zaman son derece az rakamlarla deniz imkanını kullanabiliyor. İsteyen çadır da kurabiliyor. Kamp alanlarımız da var." diye konuştu.

Samsun'un çevre illerde yaşayan insanların tatil yapıp nefes almalarını sağladığını anlatan Toktaş, şunları kaydetti:

"Vezirköprü Kanyonu'ndan Ayvacık'taki baraj göletine, Bafra'daki kral mezarlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne kadar küçük bir lokasyonda çok az vakit harcayarak, çok az yol giderek ve çok az para harcayarak hepsinin görülebilmesi Samsun'u ön plana çıkartıyor. Tahminlerimize göre, yaz döneminde nüfusumuzun yarısına yakın oranda günübirlikçi alıyoruz. Bunun şehre büyük ekonomik katkısı oluyor. Samsun bu avantajlarıyla günübirlik misafirlere hem ucuz hem bol alternatifli turizm imkanı sağlıyor. Çevre illerdeki vatandaşlarımızı nefes almaları, denize girmeleri, ucuz tatil ve çok seçenekli turizm alternatifi için Samsun'a bekliyoruz."