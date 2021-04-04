Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca, günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, günübirlik evler başta olmak üzere kimlik bildirme kanununa tabi konaklama tesislerinde korona virüs tedbirlerine yönelik işletmelerin denetlenmesi, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Günübirlik Evler ve Pandemi Tedbirleri Uygulaması" gerçekleştirildi.

30 bin 922 personel görev aldı

4 bin 611 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 14 bin 872 günübirlik ev ile 12 bin 42 konaklama tesisinde gerçekleştirilen "Günübirlik Kiralanan Evler ve Pandemi Tedbirleri" uygulamasında 30 bin 922 emniyet ve jandarma personeli ile 8 bin 173 ekip görev aldı. 81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda, Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulanırken, 4 tesis ile 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı.

478 aranan şahıs yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 15 şahıs, 2-5 yıl arası 14 şahıs, 5-10 yıl arası bir şahıs, 10-20 yıl arası 3 şahıs ve yakalama emri ile aranan 445 şahıs olmak üzere toplam 478 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca korona virüs tedbirlerine uymayan 7 tesis ve 11 günübirlik işleticiye idari işlem yapılırken 5 günübirlik işletme kapatıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı