Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca, günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığınca, günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, günübirlik evler başta olmak üzere kimlik bildirme kanununa tabi konaklama tesislerinde korona virüs tedbirlerine yönelik işletmelerin denetlenmesi, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Günübirlik Evler ve Pandemi Tedbirleri Uygulaması" gerçekleştirildi.

30 bin 922 personel görev aldı

4 bin 611 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 14 bin 872 günübirlik ev ile 12 bin 42 konaklama tesisinde gerçekleştirilen "Günübirlik Kiralanan Evler ve Pandemi Tedbirleri" uygulamasında 30 bin 922 emniyet ve jandarma personeli ile 8 bin 173 ekip görev aldı. 81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda, Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulanırken, 4 tesis ile 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı.

478 aranan şahıs yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 15 şahıs, 2-5 yıl arası 14 şahıs, 5-10 yıl arası bir şahıs, 10-20 yıl arası 3 şahıs ve yakalama emri ile aranan 445 şahıs olmak üzere toplam 478 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca korona virüs tedbirlerine uymayan 7 tesis ve 11 günübirlik işleticiye idari işlem yapılırken 5 günübirlik işletme kapatıldı. - ANKARA

Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi
Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi
Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi
Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi
Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi
Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ozan Tufan Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Günübirlik kiralanan evlere pandemi denetimi gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:07:39. #1.15#
title