Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in tek hayali akülü sandalye

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde doğuştan yürüme ve işitme engelli Yeliz Gökçe (12), ödevlerini bitirdikten günün büyük bölümünü pencere kenarında dışarıyı izleyerek geçiriyor. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için anne ve babasının kucağında da dışarı çıkamayan Yeliz, akülü sandalye istediğini belirterek, "Ben yürüyemiyorum. Annem artık beni kaldıramıyor. Onun da beli ağrıyor. Ben de arkadaşlarım gibi dışarıya çıkmak istiyorum" dedi.

Genç ilçesinde yaşayan ve doğuştan 'omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması' olarak bilinen 'meningomyelosel' hastalığı nedeniyle iki bacağı da felç olduğu için yürüyemeyen 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yeliz Gökçe, ailesiyle birlikte tedavi için gittiği birçok yerden eli boş döndü. İşitme engeli de bulunan ve işitme cihazıyla duyabilen Yeliz, akülü sandalyesi olmadığı için inşaatlarda çalışan babası Hasan ile annesi Hediye Gökçe'nin kucağında nadir de olsa dışarı çıkabiliyordu. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için artık dışarıya çıkamayan Yeliz, EBA üzerinden gördüğü eğitimin ardından ara tatille derslerindeki başarısından dolayı takdir belgesi de aldı. Günün büyük bölümünü pencere kenarında dışarıyı izleyerek geçiren Yeliz, hayırseverlerden gelecek akülü sandalyenin ve dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla buluşacağı günün hayalini kuruyor.

'ANNEM ARTIK BENİ KALDIRAMIYOR, BELİ AĞIRIYOR'

Yeliz Gökçe akülü sandalye isteğini ifade ederek, "Ben yürüyemiyorum. Annem artık beni kaldıramıyor. Onun da beli ağrıyor. Ben de arkadaşlarım gibi dışarıya çıkmak istiyorum. Okula da gitmek istiyorum. Ayrıca tabletim olmadığı için cep telefonu ile canlı derslere giriyorum. Telefonla da zorluk çekiyorum" diye konuştu.

'TEK İSTEĞİ AKÜLÜ BİR ARABASININ OLMASI

Gittikleri doktorların, kendilerine kızı Yeliz'in yürüme şansı olmadığını söylediğini dile getiren Hasan Gökçe, şunları söyledi:

"Doktorlar tedavisinin mümkün olmadığını söylediler. Ayağa kalkma şansı yok dediler. Tek isteği arkadaşları gibi dışarıya çıkabilmek. Büyüdüğünden dolayı taşımakta zorluk çekiyoruz. Çocuğum doğuştan engelli. Meningomyelosel hastasıdır. Allah'ın takdiri. Yapacak bir şey yok. Yeliz de arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istiyor. Okula gitmek istiyor. Okulunu görmek istiyor. Ben de işçiyim, inşaatta çalışıyorum. Her zaman yanında olamıyorum. Ben olmayınca annesi sıkıntı yapıyor. Gün geçtikçe Yeliz büyüyor ve ağırlaşıyor. Annesi artık kaldıramıyor. 4 çocuğum var. Annesi hem onlara hem Yeliz'e bakmakta sıkıntı yaşıyor. Tek isteği, akülü bir arabasının olması. Canlı derslere girerken telefonla giriyor. Tableti, bilgisayarı yok. Başka da bir isteği yok. Öğretmenleri çok iyi şeyler söylüyorlar. Bu dönem takdir belgesi aldı. Notları 90-100 arası. 90'dan aşağı notu yok."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı