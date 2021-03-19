Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı
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Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı

19.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:48
Günü geçmiş taksitler için esnafa yapılandırma imkânı

S.S Eskişehir Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, esnafın günü geçmiş taksitleri için yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı.

S.S Eskişehir Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, esnafın günü geçmiş taksitleri için yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı. Borcunun tamamını defaten ödeyen esnafın borcunun faiz alınmadan silineceğini aktaran Pehlivan, isteyenler için ise taksit imkanı sağlanacağını belirtti.

Pehlivan, konuyla ilgili açıklamasında "Bilindiği üzere, COVID-19 salgını sürecinde gelişen olumsuz koşullar nedeniyle ülkemizde ve ilimizde pek çok esnaf ve sanatkar borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. 13 Temmuz 2020 tarihinde kooperatiften çektikleri kredilerini ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlar için bir yapılandırma gelmişti. Ancak, pandemi sürecinin 1 yılı geçmesi nedeniyle, yapılandırma yapan esnafta, yapmayan esnaf ve sanatkarda borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Bu sebeptendir ki 1 Mart 2021 tarihinden önce, kooperatif takibine intikal etmiş kredi borçları için yeni bir yapılandırma gelmiştir. Borcunun tamamını defaten ödeyen esnafın borcu faiz alınmadan silinecek, ya da 18 aya kadar vade ile yüzde 10 faiz oranı ile yeni bir yapılandırma imkanı gelmiştir" dedi.

Bu yapılandırmadan, avukata intikal etmiş olan esnafın da faydalanabileceğini belirten Başkan Refik Pehlivan, "Takipteki borcun yüzde 20'sini defaten ödeyerek, kalan kısmı içinde icra nezdinde taahhütname vererek, 18 aya kadar taksitlendirme yapabileceklerdir. Ancak, taksitli yapılandırma yapan esnafımızın, taksitlerini 3 defa üst üste ödemediği takdirde, yapılandırmanın bozulacağını da üzülerek bildiririz. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen esnafımızın 30 Nisan 2021 tarihine kadar kooperatifimize gelerek müracaat etmeleri ve yapılandırmanın ilk taksitlerini ödemeleri gerekmektedir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonrada her zaman esnafımızın yanında yer almaya onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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