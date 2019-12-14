Günü birlik kiralanan evler denetlendi

14.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:20

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 196 personelin katılımıyla 21 adreste eşzamanlı olarak günübirlik kiralanan evler (Apart) denetlendi.



Yapılan denetimlerde, 21 işyerin işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı belirlendi. Denetimlerde 218 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 15 işyerinde 64 şahsın KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) giriş kaydı olmadığı tespit edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA