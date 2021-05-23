GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen esnafa destek paketini değerlendirdi

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Enver Öztürkmen, hükümetin açıkladığı esnafa destek paketini değerlendirdi.

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Enver Öztürkmen, hükümetin açıkladığı esnafa destek paketini değerlendirdi.

Öztürkmen, yazılı açıklamasında, açıklanan tek seferlik hibe paketinin salgın sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşayan esnafın yaralarını sarmayacağını, eğer bu yaraların iyileştirilmesi isteniyorsa uzun vadeli çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin salgının yarattığı ekonomik yükün altında ezildiğini iddia eden Öztürkmen, "Salgında en çok etkilenen işletmeler küçük ve orta ölçekli işletmeler oldu. Hükümet bunu gözden kaçırmadı ama verilen destekler çözüm sağlamıyor. Açılan ekonomik yaraların iyileşebilmesi için uzun vadeli ve ciddi desteklere ihtiyaç var. Bunlar sağlanmazsa şuan verilen destekler sadece günü kurtarmaya yetecektir." ifadelerini kullandı.

Destek kararının daha kapsamlı hale getirilmesini isteyen Öztürkmen, "Eğer paketin devamlılığı sağlanırsa orta ve uzun vadede hem işletmelere hem de ekonomiye olumlu etkilerini görebiliriz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere daha kapsamlı ve daha uzun süreli hibe desteği sağlandığı takdirde ekonomik ve toplumsal olarak ciddi bir rahatlama sağlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz