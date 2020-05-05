Günseli Kato, "Bu dünyayı bizim korumamız gerekiyor"
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Günseli Kato, "Bu dünyayı bizim korumamız gerekiyor"

Günseli Kato,
05.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:22

Eyüpsultan'da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen programın konuğu ünlü sanatçı Günseli Kato oldu.

Eyüpsultan'da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen programın konuğu ünlü sanatçı Günseli Kato oldu. Programda konuşan Kato, "Ramazan ayında o ziyareti yapıp Eyüpsultan'daki havayı hasbıhal etmek çok güzeldi. İnşallah o günler yine geriye gelecek, bu dünyayı bizim korumamız gerekiyor" dedi.

Ramazan'ın 11. gününde saat 18: 00'de sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda, Enes Yıldırım'ın konuğu, ünlü sanatçı Günseli Kato oldu. Ramazan ve sanata dair sohbetin yapıldığı programda Günseli Kato, ziyaret edemese de kendisini Eyüpsultan Hazretleri'nin huzurunda hissettiğini belirterek şunları söyledi: "Bir Ramazan programında bu sene ziyaret edemediğimiz Eyüpsultan Hazretlerinin huzurundayız. Ben öyle addediyorum. Ramazan ayında o ziyareti yapıp Eyüpsultan'daki havayı hasbıhal etmek çok güzeldi, şahane tarihi günlerdi. İnşallah o günler yine geriye gelecek. Bu geçirdiğimiz günler de bizim için, hepsi bizim için. Bu yaşadıklarımız Yaradan'ın bize kendine gel demesi diye addediyorum. İnsan olmasa da dünya var oluyor. Fakat insan olup da diğer mahlukatlar olmadığı zaman dünya olmuyor zaten. Bu dünyayı bizim korumamız gerekiyor" dedi.

Tarihçi - Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaştığı programda, Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin ( R.A.) hayatından kesitler anlattı. Programda ayrıca Halit Törün Kuran-ı Kerim okurken, Hacivat - Karagöz gösterisi, Cengiz Gökdemir ile Ali Metin Özdemir'den tasavvuf müziğinden eserler ve ilahiler yer aldı. Ramazan Mutfağı köşesinde ise Şef Doğa Çitçi, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden örnekler sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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