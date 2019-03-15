Günsel'e, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülü

Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde enerji verimliliği, yenilikçi ve sürdürülebilir yakıtlar, madeni yağlar ve kimya teknolojileri alanlarında yaptığı çalışmalar nedeniyle iş dünyası kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, Günsel'in, iş dünyası kategorisinde sektöre sunduğu katkıdan dolayı bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nin, kadınların enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, Günsel'in de enerji verimliliği, yenilikçi ve sürdürülebilir yakıtlar, madeni yağlar ve kimya teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günsel, enerjinin medeniyetlerin ilerlemesi ve yaşam kalitesinin artmasında, bilim ve teknolojinin ilerlemesinde önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Enerji sektöründe hizmet veren bir kadın olarak kendini çok şanslı hissettiğini aktaran Günsel, şunları kaydetti:

"Konuya ülkeler açısından baktığımızda, kadınları iş hayatına dahil eden ülkelerin, daha istikrarlı ve daha dengeli bir büyüme içinde olduklarını görüyoruz. Ülkemizde de enerjinin bütün alanlarında kadınların çok etkin bir rol aldığını görmek benim için çok sevindirici. Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Programı ise ülkemizde kadınlara ve bu alana olan inancımızı pekiştiriyor. Bu özel gecede, bu özel ödülü almak benim için çok gurur verici. Beni bu özel ödüle layık gören değerli jüriye, beni her zaman destekleyen şirketim Shell'e, aileme ve bana enerji veren kızlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA