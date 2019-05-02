Günsan Samsun İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

Günsan Elektrik, Samsun Bayisiyle iş ortaklarına seminer verdi

Günsan Elektrik, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileriyle ortaklaşa yürüttüğü iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye genelinde 17 bin parçalık potföyünü 54 bayisi aracılığıyla hem ülke içine hem de 50'den fazla ülkeye ulaştıran Günsan, düzenlediği seminer ve eğitim programlarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki bayilerini bilgilendiriyor.

Günsan, Samsun Bayisi Galip Mühendislik iş birliğinde Samsunlu iş ortaklarıyla Anemon Otel'de bir araya geldi.Düzenlenen seminere katılan 100 elektrikçi iş ortağı, yeni seri şalt ürünleri ve dijital kanallar hakkında detaylı bilgi aldı. Etkinliğin sonunda ise seminere katılım gösteren 5 elektrikçiye çekilişle avometre hediye edildi. Önümüzdeki dönemde Günsan, farklı illerdeki bayileriyle olan iş birliklerine devam edecek.

Kaynak: Bültenler