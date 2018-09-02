Günsam'dan Türkez'e Tebrik

Güneş Vakfı Stratejik Araştırma Merkezi (GÜNSAM) dünyanın en başarılı bin 800 bilim insanı arasına giren Prof. Dr. Hasan Türkez'i tebrik etti.

GÜNSAM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünyadaki bilim uzmanlarının ürettikleri bilimsel çıktılarını değerlendiren Webometrics Merkezi, dünyanın en başarılı bin 800 bilim insanını açıkladı. Açıklanan isimler içerisinde Dünyanın en iyi nano-bilim uzmanları arasında Türkiye'den de 15 akademisyen yer alıyor. Listede yer alan isimler arasında Güneş Vakfı'nda her yıl ağırlamış olduğumuz ve vakfımızda yetişmekte olan gençlere defalarca seminerler veren Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez'de yer alıyor. Türkez ilaç endüstrisi, genetik, bor, beyin tümörlerinin tedavisi konusunda ulusal ve uluslararası çok sayıda projeyi yönetiyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nde JECFA ve JMPR adlı iki ayrı kurulda (2017-2021) uzman komite üyeliği görevini sürdürüyor.

Prof. Dr. Hasan Türkez'in bu listede yer almasından dolayı Türk bilim dünyası gibi bizlerde onur ve gurur duyuyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan bilim insanlarımıza teşekkür eder ve geri kalan hayatlarında nice başarılar dileriz." denildi. - ERZURUM