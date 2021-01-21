Günpınar Şelalesi dondu
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Günpınar Şelalesi dondu

21.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:52
Günpınar Şelalesi dondu

MALATYA'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

MALATYA'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 40 metreden dökülen şelalenin donması, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıkardı.

Darende ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin 243'üncü Tabiat Parkı olan Günpınar Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri eksi 15'e kadar düşmesi ile dondu. 40 metre yukarıdan akan suların bir bölümünün donması ile ortaya güzel görüntüler çıktı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalenin donmuş halini çekmek için birçok fotoğraf ve doğasever Günpınar'a geliyor.


Günpınar Şelalesi dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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