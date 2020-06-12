Günpınar Kanyonu doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Kanyonu ve Şelalesi, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Kanyonu ve Şelalesi, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor.

Bozkırın ortasında sarp kayalıkların arasında bulunan ve yılın dört mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünen Günpınar Kanyonu ve Şelalesi; kamp, gezi, trekking ve doğa sporu tutkunlarını ilgisini çekiyor.

Tüm doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbeden kanyonun son bulduğu noktada yer alan Gürpınar Şelalesi fotoğrafçılar için kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

İlçenin Başdirek Mahallesi'nden başlayarak Günpınar Mahallesi'nde son bulan kanyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından hazırlanacak projeyle 2 bin 730 metrelik sıra dışı parkuruyla kanyon turizmine kazandırılacak.

Türkiye'nin 243'üncü tabiat parkı ilan edilen kanyon, oldukça dik ve sarp kayalık yapıya sahip vadide, yoğun su debisiyle çoğunlukla sadece su içerisinden geçişe imkan tanırken zengin bitki örtüsüne sahip bölge yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan sarp kayalıklara sahip bölge, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin en uğrak noktası olarak görülüyor.

Kanyon doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarının da ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.

"Gerçekten çok güzel ve büyüleyici bir yer"

Kent merkezinden Günpınar Kanyonu'nu gezmeye gelen fotoğrafçı Ömer Ali Delibaş, AA muhabirine, kanyonun doğal güzelliğiyle adeta kendilerini büyülediğini söyledi.

Kanyonu ve doğasını çok beğendiğini dile getiren Delibaş, "İşimiz gereği Malatya'nın tüm ilçelerini geziyoruz. Darende sıra dışı güzellikleriyle insanı her defasında şaşırtan bir yer. Bugün kanyonu gezdik, gerçekten çok güzel ve büyüleyici bir yer." dedi.

Bölgenin turizmdeki payının artmasını istediklerini anlatan Delibaş, "Doğayla iç içe olmak isteyenler mutlaka buradaki havayı teneffüs etmeli ve bir süre konaklamalı." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Meral Göksu Sağdıç da zor ama bir o kadar da eğlenceli olan parkuru görmeye ve fotoğraflamaya geldiğini belirtti.

Kanyondan etkilendiğini aktaran Sağdıç, "Günpınar Kanyonu dik kayalıkların arasından akan Günpınar Çayı'nın el değmemiş güzelliklerle süslendiği gizemli bir vadi. Kanyonda yaklaşık beş saat süren parkurda bazen de kayalıklardan tırmanarak adrenalin dolu anlar yaşadık." ifadesini kullandı.

Sağdıç, parkurun el değmemiş güzelliklere sahip olmasından dolayı ziyaretçiler tarafından iyi korunması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA