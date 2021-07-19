Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu bugün itibarıyla kaldırıldı.

İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda halen maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

İskoçya'da tedbirler "sıfır seviye" noktasına taşındı

İskoçya'da ise bugün itibarıyla Kovid-19 kısıtlamaları "sıfır seviye" düzeyine taşındı. Buna göre, evden çalışma mümkünse 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Maske zorunluluğu uygulaması ise toplu taşımada sürecek. Barlar ve restoranlar gece yarısına kadar açık kalabilecek. Sarı listedeki ülkelerden gelen tam aşılı yolcular artık kendilerini tecrit etmek zorunda kalmayacak.

Öte yandan, Kuzey İrlanda'da kısıtlamaların gevşetilmesi için 26 Temmuz, Galler'de ise 7 Ağustos tarihi belirlendi.

Sağlık Bakanı Kovid'e yakalandı, Başbakan ile Maliye Bakanı karantinada

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, 17 Temmuz'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle 26 Ağustos'a kadar karantinada kalacak.

Ülkede 18 Temmuz'da 54 bin 674 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 41 kişi de hayatını kaybetmişti.

Bilim insanlarından Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmayı planlayan İngiltere'ye uyarı

İngiltere Başbakanı Johnson, 12 Temmuz'a yaptığı açıklamada, ülkeyi şimdi açmak için doğru zaman olduğuna inandığını ve şu an açılmanın kıştan daha iyi olduğunu" belirterek dikkatli şekilde ilerlemenin hayati öneme sahip olduğunu bildirmişti.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA), Johnson'ın 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma kararının, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak söz konusu kararı "sorumsuzluk" olarak nitelemişti.

Aralarında çok sayıda doktor ve araştırmacının yer aldığı 122 uluslararası bilim insanı, tıp dergisi The Lancet'te yayınladığı açık mektupta, İngiltere'nin 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma planını kınamış ve bunu "tehlikeli ve etik olmayan bir deney" olarak nitelendirmişti.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci