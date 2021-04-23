Günlük vaka sayısı 500'ü geçen Zonguldak'ta, Vali böyle uyardı

Günlük vaka sayısı 500'ü geçen Zonguldak'ta, Vali böyle uyardı Vali Mustafa Tutulmaz, "Bazı iş kollarına verilen fırsatlar amaçları dışında kullanılıyor" Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bazı iş kollarına verilen fırsatların amaçları dışında kullanıldığını ifade ederek, "Bazı iş...

Günlük vaka sayısı 500'ü geçen Zonguldak'ta, Vali böyle uyardı

Vali Mustafa Tutulmaz, "Bazı iş kollarına verilen fırsatlar amaçları dışında kullanılıyor"

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bazı iş kollarına verilen fırsatların amaçları dışında kullanıldığını ifade ederek, "Bazı iş kollarından sokağa çıkma yasağı için fırsatlar verilmiş. Bu fırsatların sadece o amaçlar için kullanılması gerek. Sadece bunu evi ile işi arasında kullanması gerek. Bunun dışında herhangi bir yerde kullanıldığı zaman ceza kesmekte daha kararlı olacağız" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan ziyaret sonrasın da korona virüs nedeniyle artan vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarının 500'leri geçtiğini söyleyerek, bazı vatandaşların çalışmak için verilen izin belgelerinin amaçları dışında kullanıldığının ve bundan sonra kullanıldığı zaman ceza yazılacağını açıkladı.

"Günlük korona virüs vakaları 500'leri geçti"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, günlük vakaların 500'leri geçtiğini söyleyerek, "2 yıldır pandemi nedeniyle 23 Nisan coşku ile kutlanamadı. Buradan gerçekten ızdırap duyuyoruz. İnşallah bu pandemiyi hep beraber el ele vererek yenerek gerek dini bayramları diğer bayramları ve özel günler coşku ile kutlarız. Buna ihtiyacımız var. Toplum olarak da millet olarak da sıkıldık. Başka bir yolu yok. Tedbirleri almak zorundayız. Hep beraber sokağa çıkma yasağı aile ziyaretleri birada bulunmak bu hususlara da dikkatli olmak zorundayız. Hep pandemiyi göz önünde tutmak zorundayız. Şuanda ilimizde de yükselme eğilimi hala devam ediyor. Vakalar 500'ler geçti. İnşallah buralardan geriye döner ümit ediyoruz. Geçen hafta ki sokağa çıkma yasağının ardından geriye dönüş ümidini beklentisini bekliyoruz. Bunu hep beraber desteklersek uyarsak ulaşabiliriz" dedi.

"Bazı iş kollarına verilen fırsatlar amaçları dışında kullanılıyor"

Bazı iş kollarına sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında verile izin belgelerinin amaçları dışında kullanıldığını ifade ederek, "Günlük hayatın üretimin devam etmesi yönünde muhafiyetler var. Bazı iş kollarından sokağa çıkma yasağı için fırsatlar verilmiş. Bu fırsatların sadece o amaçlar için kullanılması gerek. Sadece bunu evi ile işi arasında kullanması gerek. Bunun dışında herhangi bir yerde kullanıldığı zaman ceza kesmekte daha kararlı olacağız. Bunu özellikle vatandaşlara sizin aracılığıyla ulaştırmak istiyoruz. Herkes o muafiyeti kendi alanında kullansın. Bu tür şeylerin kullanılması devam ederse pandemiyle mücadele de süreç daha fazla uzayacak. Bunu el ele vererek yenmemiz gerek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM