Günlük vaka sayısı 2,5 ay sonra ilk kez 10 binin altına düştü
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Günlük vaka sayısı 2,5 ay sonra ilk kez 10 binin altına düştü

Günlük vaka sayısı 2,5 ay sonra ilk kez 10 binin altına düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, günlük vaka sayısının 2,5 ay sonra ilk kez 10 binin altına düşerek 9 bin 385 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, günlük vaka sayısının 2,5 ay sonra ilk kez 10 binin altına düşerek 9 bin 385 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 207 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 626'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 731 bin 883 test yapıldı. Bugün yapılan 219 bin 192 testten, 9 bin 385 yeni vaka sayısı, 856 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 160 bin 423 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 989 bin 787'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 41 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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