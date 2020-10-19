Günlük Koronavirüs Tablosu'nda güncelleme
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Günlük Koronavirüs Tablosu'nda güncelleme

19.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:18
Günlük Koronavirüs Tablosu'nda güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki yeni hasta sayısını 2 bin 26 olarak güncelledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki yeni hasta sayısını 2 bin 26 olarak güncelledi.

Bakanlık tarafından "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayımlanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bugün yeni hasta sayısı 1958 olarak açıklanmıştı.

Rakamda güncelleme yapan Sağlık Bakanlığı, yeni hasta sayısının 2 bin 26 olduğunu duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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