Günlük kiralık evde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklu
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Günlük kiralık evde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklu

Günlük kiralık evde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta narkotik ekiplerinin günlük kiralık ikamette üç farklı nitelikte uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta narkotik ekiplerinin günlük kiralık ikamette üç farklı nitelikte uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İncivez Mahallesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Ö.B. ve T.K. isimli şahıslar yakalandı.

Günlük kiralık ikamette 3 farklı nitelikte yaklaşık 30 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Ö.B. ve T.K. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları Mahkeme tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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