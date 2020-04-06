Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı - Haberler
Koronavirüs, Güncel

Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı

Günlük internet kullanım süresi 10 saat ile rekor seviyelere ulaşırken, bu yoğunluğa cevap verecek veri merkezleri ise 7/24 teyakkuzda.

06.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:00
Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı

Günlük internet kullanım süresi 10 saat ile rekor seviyelere ulaşırken, bu yoğunluğa cevap verecek veri merkezleri ise 7/24 teyakkuzda.

Koronavirüs sebebiyle zamanımızı evde geçirdiğimiz şu günlerde internette kalma süremiz iki kat artarak 10 saate ulaşmış durumda. Bu zaman dilimi ile birlikte internet sitelerinin tıklanma sayısıda bir hayli artmış durumda. Milyonlarca insan günde binlerce siteyi ziyaret ediyor ve internet sitelerinin bu dolaşımlardaki yükünü ise perdenin arkasındaki görülmez kahraman veri merkezleri üstlenmiş durumda. Hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, son günlerde internet kullanımının iki kat arttığını ve alınan son verilere göre bir kullanıcının günde 10 saat internette dolaştığını açıkladı. Çakı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde evde geçirilen zamanın teknoloji kullanımını bir hayli arttırdığını ifade ederek, "Salgın öncesi günlük internette kalma süresi ortalama 4-5 saat arasındaydı. Şu aralar bu zaman dilimi yaklaşık 9-10 saat seviyelerine çıkmış durumda. Tabiki bu durum milyonlarca kullanıcının aynı anda internet sitelerini ziyaret etmesi demektir. Kullanıcılar her ne kadar farkında olmasalarda bu trafiği düzenleyen ve akışı sağlayan bir veri merkezi bulunuyor. Veri merkezleri, internet sitelerinin kalbi olarak da düşünülebilir. Bu veri merkezleri, kullanıcıların problem yaşamamaları adına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek bu yoğunluğa cevap veriyor. Sağladığı yüksek verim, hız, kalite gibi pozitif unsurların yanında altyapı ve verinin korunması da önem arz ediyor. Veri merkezleri, çok güçlü ve çok küçük binlerce sunucuya sahip. Veri merkezlerinin güvenliği, güvenilirliği ve bilgileri kuruluşlar için oldukça hayatidir. Veri merkezlerine ilişkin sıklıkla tek bir şeymiş gibi konuşsak da, aslında yönlendiriciler (router), anahtarlar, güvenlik cihazları, depolama sistemleri, sunucular, uygulama dağıtım denetleyicileri ve daha fazlasını kapsarlar. Bunlar, depolama yapmak ve bir şirketin sürekli çalışması için hayati öneme sahip en kritik sistemlerini yönetmek için BT'nin ihtiyaç duyduğu bileşenlerdir. Devlet kurumları, eğitim kurumları, telekomünikasyon şirketleri, finansal kurumlar, perakendeciler, çevrimiçi bilgi tedarikçileri ve sosyal ağ hizmetleri dahil olmak üzere veri üreten veya kullanan her kuruluş bir seviyede veri merkezlerine ihtiyaç duyar" dedi.

Veri merkezlerinin güvenliliğine de değinen Caner Çakı, "veri merkezleri, içlerinde yedek güç kaynakları, yedek veri iletişim bağlantıları, merkez içerisinde bulunan sistemlerin soğutulması için kullanılan iklimlendirme sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve dış tehlikelere karşı güvenlik sistemlerini bulundururlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Kerem Alışık Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Günlük internet kullanım süresi 10 saate ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:36:33. #1.15#
title