Günlük Hayatın Stresini Almak İçin Yeni Yöntem: Öfke Odası

Çin'in başkenti Pekin'de stres ve öfkesini atarak rahatlamak isteyenler için sıra dışı bir yer açıldı: 'Öfke Odası'. Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği öfke odasında, müşteriler beyzbol sopası veya balyoz ile cam eşyalar ve eski elektronik malzemeler gibi eşyaları kırıyor