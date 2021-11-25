GÜNLÜK FAALİYET PLANI

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NUSRATİYE MAH. KEMALETTİN MAH. KAZIMİYE MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak MTA SOKAK MAVİLİBAHÇE SOKAK BOYACILAR SOKAK AŞIK VEYSEL SOKAK Yapılacak İş ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI Araç ve Ekipman 1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR Ekip Sorumlusu.

NUSRATİYE MAH. KEMALETTİN MAH. KAZIMİYE MAH.

Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak

MTA SOKAK MAVİLİBAHÇE SOKAK BOYACILAR SOKAK AŞIK VEYSEL SOKAK

Yapılacak İş

ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI

Araç ve Ekipman

1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR

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