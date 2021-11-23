GÜNLÜK FAALİYET PLANI

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AHMET TANER KIŞLALI CAD. Yapılacak İş "ŞEHİT İRFAN ATASAYAR CAD. TABELA MONTAJI SAİT GÜNGÖR SOKAK TABELA MONTAJI ŞANTİYE AYDINLATMA DİREKLERİ ÇİMÇİT YAPIMI ŞANTİYE DEPO KAPI TAMİRİ" Araç ve Ekipman 1 BİNEK OTO 2 KAMYONET Ekip Sorumlusu.

AHMET TANER KIŞLALI CAD.

Yapılacak İş

"ŞEHİT İRFAN ATASAYAR CAD. TABELA MONTAJI SAİT GÜNGÖR SOKAK TABELA MONTAJI ŞANTİYE AYDINLATMA DİREKLERİ ÇİMÇİT YAPIMI ŞANTİYE DEPO KAPI TAMİRİ"

Araç ve Ekipman

1 BİNEK OTO 2 KAMYONET

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