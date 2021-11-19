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GÜNLÜK FAALİYET PLANI

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CEMALİYE MAH. HIDIRAĞA MAH. KAZIMİYE MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak FİDANLIK 1 SOKAK NO: 2 AHMET TANER KIŞLALI CAD.

CEMALİYE MAH. HIDIRAĞA MAH. KAZIMİYE MAH.

Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak

FİDANLIK 1 SOKAK NO: 2 AHMET TANER KIŞLALI CAD. (NO BİLİNMİYOR) EMİR SOKAK

Yapılacak İş

METRUK BİNA YIKIM SONRASI MOLOZLARIN ATILMASI YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Araç ve Ekipman

1 EKSKAVATÖR 2 KAMYON 1 GREYDER 1 BEKOLODER 1 EKSKAVATÖR

Ekip Sorumlusu

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