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GÜNLÜK FAALİYET PLANI

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GÜNLÜK FAALİYET PLANI

ÖNERLER MAH. HIDIRAĞA MAH. HIDIRAĞA MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak ADA CAD. AHMET TANER KIŞLALI CAD. AHMET TANER KIŞLALI CAD. Yapılacak İş KİLİT TAŞI TAMİRİ ŞANTİYE ALANI TUZ ALANI YAPILMASI ŞANTİYE İDARİ BİNA YAPILMASI Araç ve Ekipman.

ÖNERLER MAH. HIDIRAĞA MAH. HIDIRAĞA MAH.

Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak

ADA CAD. AHMET TANER KIŞLALI CAD. AHMET TANER KIŞLALI CAD.

Yapılacak İş

KİLİT TAŞI TAMİRİ ŞANTİYE ALANI TUZ ALANI YAPILMASI ŞANTİYE İDARİ BİNA YAPILMASI

Araç ve Ekipman

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